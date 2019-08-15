2019-08-15T16:43:17+03:00
Общество

На «Медовом фестивале-2019» псковичи смогут продегустировать гигантский торт-медовик

Средства от продажи лакомства пойдут на лечение трёхлетней псковички
Анна БЫСТРОВА
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В этом году вес медовика составит 100 кг!В этом году вес медовика составит 100 кг!Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Гости «Медового фестиваля-2019» в Детском парке Пскова смогут продегустировать гигантский торт-медовик. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, праздничное угощение 17 августа на глазах у публики приготовят повара торгового комплекса «Лента».

Торт весом 100 кг начнут создавать в 10.30. А уже в 11.30 гости фестиваля смогут попробовать лакомство. Кусочки вкуснейшего торта будут продавать. Все вырученные средства пойдут на лечение трёхлетней псковички Киры Дегтярёвой. У малышки детский церебральный паралич, и на реабилитацию в другом городе девочке нужно более 185 тысяч.

В Детском парке гости фестиваля смогут приобрести традиционное лакомство праздника. Фото: Дарья ХВАТКОВА

В Детском парке гости фестиваля смогут приобрести традиционное лакомство праздника.Фото: Дарья ХВАТКОВА

КСТАТИ

На площадках «Медового фестиваля» сотрудники ТК «Лента» расскажут посетителям о акциях и скидках гипермаркета. Кроме того, промоутеры откроют секрет о том, где на фестивале можно получить подарочные карты на покупку любых товаров торгового комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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