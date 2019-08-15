250 тысяч рублей перевели жители Псковской области мошенникам за сутки

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-15T17:18:33+03:00

Мошенники представляются сотрудниками банков и предупреждают о попытке кражи денег с карты клиента Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Почти 250 тысяч рублей перевели мошенникам жители Псковской области за сутки. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 августа в полицию обратилось 6 человек: жители Великих Лук и Великолукского района, Порхова, Опочецкого и Псковского районов.

29-летней жительнице деревни Борисовичи лжесотрудник банка сообщил, что мошенники пытаются похитить с карты ее сбережения, а чтобы отменить операцию, она должна сказать код из смс-сообщения. Так девушка лишилась 90 тысяч рублей.

С карты 61-летней жительницы поселка Дубрава Великолукского района преступник потратил 9 тысяч рублей на покупки в интернет-магазине. Под предлогом защиты банковской карты от мошенников "сотрудник службы безопасности банка" узнал смс-код подтверждения.

Случаи мошенничества с банковскими картами участились. Псковичи не в первый раз лишаются сбережений при дистанционных кражах. По обращениям граждан возбуждены уголовные дела и ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU