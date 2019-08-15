Молодежный лофт в здании «Октября» в Пскове все-таки появится

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-15T17:53:18+03:00

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Михаил Ведерников узнал, почему затянулась реконструкция здания бывшего кинотеатра «Октябрь», в котором предполагается открыть молодежный лофт. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта губернатора Псковской области в социальной сети «Instagram».

На начальном этапе строительных работ обнаружились дефекты, из-за которых пришлось дорабатывать документацию и назначать дополнительные работы.

- Но, несмотря на все сложности и существенное удорожание, инвестор не отказался от проекта, за что ему огромное спасибо, - пишет в Instagram Михаил Ведерников.

Строительство завершится до конца года, и рабочие приступят к отделке помещений и ремонту фасада. У здания появится подсветка.

- Чтобы молодежь не уезжала, - такую фразу добавляет губернатор в хештеги к записи и заявляет, что администрация области окажет необходимое содействие в создании в регионе молодежного центра высокого уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU