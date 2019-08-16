2019-08-16T10:53:51+03:00
Недвижимость

Псковского застройщика оштрафовали за сокрытие сведений о проделанной работе

Дольщики не могли найти в информационной системе бухгалтерские отчеты о строительстве и фото здания
Анна БЫСТРОВА
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Компания-застройщик получила штраф в 15 тысяч рублей.Компания-застройщик получила штраф в 15 тысяч рублей.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Компанию-застройщика в Пскове оштрафовали за сокрытие сведений о проделанной работе от дольщиков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, нарушение обнаружилось во время проверки соблюдения закона об участии в долевом строительстве жилья.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что компания «Текспроект» берёт деньги с дольщиков, но при этом утаивает часть информации о своей деятельности от граждан. Застройщик нарушал закон и не публиковал сведения в единой информационной системе. Дольщики не могли найти там разрешения на ведение строительных работ, бухгалтерских отчетностей и даже фотографий строящегося многоквартирного жилого дома.

Рассмотрев все факты, заместитель прокурора города Пскова возбудил дело об административном правонарушении. В результате Застройщика «Текспроект» оштрафовали на 15 тысяч и обязали предоставить информацию будущим жильцам дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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