Несколько лет деревня в Палкинском районе жила без воды
Прокуратура Палкинского района провела проверку соблюдения законов в сфере водоснабжения и водоотведения. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковской области, проверка выявила нарушение требований законодательства.
Как сообщают в прокуратуре, деревня Баженово Палкинского района несколько лет жила без водоснабжения, что не отвечает требованиям закона.
Прокурор Палкинского района потребовал незамедлительно устранить нарушения и обеспечить населенный пункт водой.
Администрация деревни Баженово в короткие сроки приступила к решению проблемы. Власти сельского поселения уже заключили договор с подрядчиком, который проведет воду в деревню Баженово.
О том, каково жителям деревень приходится без водоснабжения, «Комсомолке» рассказывала 90-летняя бабушка из деревни Копылок Пустошкинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU