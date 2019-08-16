2019-08-16T12:03:15+03:00
Общество

Несколько лет деревня в Палкинском районе жила без воды

Водоснабжение в населенном пункте появится после вмешательства прокуратуры
Алиса Солнцева
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Несколько лет жители деревни ждали, пока в их домах появится вода.Несколько лет жители деревни ждали, пока в их домах появится вода.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура Палкинского района провела проверку соблюдения законов в сфере водоснабжения и водоотведения. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковской области, проверка выявила нарушение требований законодательства.

Как сообщают в прокуратуре, деревня Баженово Палкинского района несколько лет жила без водоснабжения, что не отвечает требованиям закона.

Прокурор Палкинского района потребовал незамедлительно устранить нарушения и обеспечить населенный пункт водой.

Администрация деревни Баженово в короткие сроки приступила к решению проблемы. Власти сельского поселения уже заключили договор с подрядчиком, который проведет воду в деревню Баженово.

О том, каково жителям деревень приходится без водоснабжения, «Комсомолке» рассказывала 90-летняя бабушка из деревни Копылок Пустошкинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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