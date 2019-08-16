2019-08-16T12:17:08+03:00
Общество

«Экопром» вывезет коммунальные отходы с острова Колпина в Псковском озере

Директор компании обсудил процесс вывоза мусора с главами волостей
Анна БЫСТРОВА
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Компания «Экопром» избавит от мусора жителей острова Колпина в Псковском озере.Компания «Экопром» избавит от мусора жителей острова Колпина в Псковском озере.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Региональный оператор по обращению с ТКО компания «Экопром» вывезет мусор с острова Колпина в акватории Псковского озера. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» директор предприятия Сергей Пайст, на острове в Печорском районе располагаются три малых населённых пункта. Это деревни Шартово, Медли и Колпино.

При этом на территории острова до сих пор не была разработана система вывоза мусора. Руководитель «Экопрома» также отметил, что встречался с представителями администрации районного центра и общался с главами волостей. Они обсуждали процесс вывоза твёрдых коммунальных отходов из деревень.

В ближайшее время директор предприятия лично отправится на остров, чтобы обустроить площадки для сбора мусора и детально проработать систему вывоза отходов. Планируется, что систему уборки этой территории организуют по аналогии с островом Залита в Псковском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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