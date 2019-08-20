Больницы Псковской области получат новейшее оборудование для борьбы с онкологией

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-20T13:33:36+03:00

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Учреждения здравоохранения Псковской области уже в 2019 году получат современное оборудование для борьбы с онкологией. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, высокоточное медоборудование Псковская область получит благодаря осуществлению национального проекта «Здравоохранение».

Как отмечают в комитете по здравоохранению Псковской области, общая стоимость нового оборудования составит около 170 миллионов рублей. Технику направят в Псковский областной и Великолукский онкологический диспенсеры, а также в региональную клиническую больницу. Аукционы на покупку медоборудования уже прошли.

КОНКРЕТНО

В Псковскую область поступят 4 рентгеновских аппарата, 2 аппарата УЗИ, а также лабораторное оборудование. Предполагается, что обновление техники поможет повысить качество медицинских услуг и способствует выявлению онкологии на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU