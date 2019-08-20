Центральная городская библиотека Пскова приглашает отметить день российского кино

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-20T13:42:12+03:00

Фото: pixabay.com. Псковичей приглашают на бесплатный кинопоказ и обсуждение фильма.

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Центральная городская библиотека Пскова подготовила программу празднования дня российского кино 27 августа. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официальной группы учреждения в социальной сети «Вконтакте».

В этот день библиотека предлагает вспомнить российского режиссера, сценариста и художника Рустама Хамданова в 75-летнюю годовщину с дня его рождения. Псковичей приглашают на просветительскую программу «Кинотекст», в рамках которой пройдет показ фильма «Мешок без сна».

- Это сюрреалистическая стилизация под старый русский кинематограф, - отмечают сотрудники Центральной городской библиотеки. Фильм снят по мотивам мистической новеллы японского писателя Рюноске Акутагавы «В чаще леса».

На кинопоказе в библиотеке зрители смогут обсудить фильм, получивший высокую оценку у критиков за многочисленные отсылки к культовым произведениям искусства.

КОНКРЕТНО

Кинопоказ состоится 27 августа в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной. Начало в 18.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU