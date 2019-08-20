Три образовательных учреждения Локнянского района отремонтировали к началу учебного года

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-20T14:03:42+03:00

На их ремонт потратили более 8 миллионов рублей

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Три образовательных учреждения Локнянского района Псковской области отремонтировали в преддверии нового учебного года. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, ремонт удалось сделать на дополнительные средства, которые поступили в Псковскую область благодаря договору главы региона Михаила Ведерникова и президента России Владимира Путина.

Обновлёнными учебный год встретят Подберезинская средняя школа, детский сад «Колосок» и Локнянская школа искусств. В общей сложности их ремонт обошёлся в 8 миллионов рублей.

На эти средства в Подберезинской средней школе отремонтировали кровлю и облагородили вход в здание. В детсаду обновили систему отопления, а также заменили окна и полы в группах. А в школе искусств заменили трубы, окна и отреставрировали крышу. Помимо этого, в здании покрасили классы и оборудовали площадку для сбора отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU