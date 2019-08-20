На строительство новой школы в Великих Луках ищут подрядчика

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-20T14:04:07+03:00

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Для строительства новой школы на улице Заслонова в Великих Луках объявили аукцион на поиск подрядчика, сообщили "Комсомольской правде - Псков" в региональном комитете по государственным закупкам. Результаты аукциона объявят 28 августа. Подрядчик должен будет сдать объект к 30 ноября 2020 года.

О строительстве еще одной школы в Великих Луках договорился глава региона Михаил Ведерников с министром просвещения Российской Федерации Ольгой Васильевой. На строительство школы из федерального бюджета направят почти 540 млн рублей по программе «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017–2021 годах» .

Всего за последние годы в Псковской области построили три школы: здание Инженерно-лингвистичекой гимназии в Пскове на 1 300 мест, корпус школы № 6 в Великих Луках на 800 мест. В сентябре начнет работу школа на 500 мест в Дно.

ИСТОЧНИК KP.RU