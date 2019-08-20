2019-08-20T14:32:13+03:00
Здоровье

В Псковской области следователи проверят жалобу роженицы из социальной сети

Генерал-майор юстиции пообещал проконтролировать рассмотрение обращения
Анна БЫСТРОВА
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Следственный комитет проверит работу медучреждения из жалобы.Следственный комитет проверит работу медучреждения из жалобы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Псковской области следователи проверят жалобу роженицы на некачественное медицинское обслуживание в одной из больниц региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, женщина обратилась в ведомство с просьбой о помощи посредством социальной сети «ВКонтакте».

Она отметила, что в местном учреждении здравоохранения пациентам оказывают некачественную помощь. Из обращения также известно, что из-за поведения врачей пострадала одна из рожениц.

Генерал-майор юстиции Пётр Крупеня пообещал проверить факты и проконтролировать обращение.

КСТАТИ

В июле этого года через сеть Интернет просила помощи ещё одна роженица из Псковской области. Она рассказала, что её новорождённого малыша травмировали при родах и по истечении нескольких дней не оказали ему медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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