2019-08-20T14:50:13+03:00
Общество

В областном центре для псковичей организуют ярмарку вакансий

Мероприятие состоится 21 августа
Анна БЫСТРОВА
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В ярмарке вакансий в Пскове примут участие около 10 работодателей.В ярмарке вакансий в Пскове примут участие около 10 работодателей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В областном центре для псковичей организуют ярмарку вакансий. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в службе занятости населения, мероприятие состоится 21 августа на улице Коммунальной, дом 71а.

С 10 утра до 13 часов дня работодатели региона презентуют свои вакансии и пообщаются с претендентами на трудоустройство. В мероприятии поучаствуют, например, такие компании как Почта России, ПсковпассажиравтотрансСевЗапИнвест», «Велрыбпром», «Велторф». Вакантные рабочие места озвучит и представитель центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Псковской области.

КОНКРЕТНО

Работодатели предложат псковичам вакансии диспетчера, автоводителя, продавца, почтальона, юристконсультанта и некоторые другие. В рамках мероприятия пройдут консультации специалистов профессиональной переподготовки.

О том, какие необычные бонусы от работодателей могут получить псковичи, ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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