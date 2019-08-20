В областном центре для псковичей организуют ярмарку вакансий
В областном центре для псковичей организуют ярмарку вакансий. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в службе занятости населения, мероприятие состоится 21 августа на улице Коммунальной, дом 71а.
С 10 утра до 13 часов дня работодатели региона презентуют свои вакансии и пообщаются с претендентами на трудоустройство. В мероприятии поучаствуют, например, такие компании как Почта России, Псковпассажиравтотранс,«СевЗапИнвест», «Велрыбпром», «Велторф». Вакантные рабочие места озвучит и представитель центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Псковской области.
КОНКРЕТНО
Работодатели предложат псковичам вакансии диспетчера, автоводителя, продавца, почтальона, юристконсультанта и некоторые другие. В рамках мероприятия пройдут консультации специалистов профессиональной переподготовки.
О том, какие необычные бонусы от работодателей могут получить псковичи, ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU