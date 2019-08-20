За незаконную продажу алкоголя псковский бизнесмен может попасть под суд

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-20T16:30:03+03:00

Псковича могут наказать за продажу алкоголя без лицензии. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

За незаконную торговлю спиртным индивидуальный предприниматель из Пскова может попасть на скамью подсудимых. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в начале лета бизнесмен открыл на Крестовском шоссе торговую точку с товарами из республики Беларусь.

Однако кроме продуктов питания 29-летний предприниматель выставил на витрине алкоголь. Жителям близлежащих домов не понравилось такое положение дел. Они обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов проверили деятельность псковича и установили, что спиртное он продаёт без лицензии. В связи с этим полицейские выписали молодому человеку штраф. Однако бизнесмен продолжил продавать алкоголь.

Теперь ему грозит уголовная ответственность. Сейчас правоохранительные органы проверяют факты и решают вопрос о возбуждении дела.

ИСТОЧНИК KP.RU