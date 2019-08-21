«Немов-центр» планируют открыть на стадионе в Пскове

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-21T14:12:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове продолжается поиск помещений для «Немов-центра» - спортивного комплекса именитого спортсмена Алексея Немова. Прежде предложены были несколько вариантов, в том числе здания опустевшего банно-прачечного комплекса, однако от них отказались. Сейчас рассматривается вариант размещения центра на стадионе «Машиностроитель». Об этом в интервью Псковскому агентству информации рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- Идею обсудили с Ольгой Юрьевной Голодец во время её визита на Ганзу, и по этому вопросу получили принципиальную поддержку, - заявил глава региона.

Он уточнил, что вопрос обсуждался также с министерством спорта РФ, и там тоже инициатива региона получила одобрение.

- В настоящее время завершается работа над проектом, надеюсь, что мы представим его в правительство в ближайший месяц, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU