2019-08-22T17:30:51+03:00
Недвижимость

Псковский стадион «Машиностроитель» присоединят к городским инженерным сетям

Вице-губернатор региона обозначил проблемные места строящегося объекта
Анна БЫСТРОВА
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Фото: администрация Псковской области. Василий Осипов проконтролировал ход работ на псковском стадионе.Фото: администрация Псковской области. Василий Осипов проконтролировал ход работ на псковском стадионе.
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В ходе реконструкции псковский стадион «Машиностроитель» присоединят к городским инженерным сетям. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, об этом представитель подрядной организации заявил вице-губернатору Василию Осипову во время рабочего визита на территорию строящегося объекта.

Заместитель губернатора в сфере ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства 22 августа проконтролировал ход работ на стадионе. В ходе визита Василию Осипову рассказали о том, что стадион подключат к инженерным сетям города. Этот проект организация-подрядчик организует совместно с «Тепловыми сетями».

Кроме того, вице-губернатор осмотрел строящиеся трибуны и административное здание и отметил проблемные места объекта, которые замедляют ход работ.

По итогам визита Василий Осипов отметил, что в ближайшее время состоится совещание по вопросам реконструкции «Машиностроителя». В нём примут участие глава региона Михаил Ведерников, представители городской администрации и подрядной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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