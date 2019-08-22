Псковский стадион «Машиностроитель» присоединят к городским инженерным сетям
В ходе реконструкции псковский стадион «Машиностроитель» присоединят к городским инженерным сетям. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, об этом представитель подрядной организации заявил вице-губернатору Василию Осипову во время рабочего визита на территорию строящегося объекта.
Заместитель губернатора в сфере ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства 22 августа проконтролировал ход работ на стадионе. В ходе визита Василию Осипову рассказали о том, что стадион подключат к инженерным сетям города. Этот проект организация-подрядчик организует совместно с «Тепловыми сетями».
Кроме того, вице-губернатор осмотрел строящиеся трибуны и административное здание и отметил проблемные места объекта, которые замедляют ход работ.
По итогам визита Василий Осипов отметил, что в ближайшее время состоится совещание по вопросам реконструкции «Машиностроителя». В нём примут участие глава региона Михаил Ведерников, представители городской администрации и подрядной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU