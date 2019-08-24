Футбольный клуб "Псков-747" сыграл вничью с петербургским "Зенит-2"

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-24T09:35:23+03:00

Матч состоялся на стадионе "747" в Пскове

Изменить размер текста: A A

«Псков-747» сыграл вничью с петербургским «Зенит»-2 — матч завершился со счетом 1:1. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе сине-бело-голубых, гол на 41-й минуте забил Илья Воробьев, однако играть с преимуществом петербуржцам пришлось недолго. Полузащитник клуба «Псков-747 Александр Коренблюм на 53-й минуте сравнял счет.

Следующий матч команда Владислава Радимова проведет 30 августа против ФК «Луки-Энергия».

Матч между "Псков-47" и "Зенит-2" состоялся в Пскове 23 августа . Поддержать петербургскую команду приехала большая группа болельщиков. Фанаты пришли на матч в с громкими речевками и файерами.

Матч между «Зенит-2» и «Псков-747» проходил в рамках Олимп-Первенства России среди команд клубов профессиональной футбольной лиги сезона 2019-2020 (6-й тур).

ИСТОЧНИК KP.RU