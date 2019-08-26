2019-08-26T10:01:06+03:00
Общество

Псковский прокурор добился обеспечения ребёнка-сироты инвалидным креслом

Из-за отсутствия коляски ребёнок не мог пройти курс реабилитации
Анна БЫСТРОВА
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Ребёнку-сироте из Пскова по требованию прокурора купили инвалидную коляску.Ребёнку-сироте из Пскова по требованию прокурора купили инвалидную коляску.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Прокурор города Пскова добился восстановления прав ребёнка-сироты, которого не обеспечили инвалидным креслом. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, нарушение законодательства выявили сотрудники городской прокуратуры во время проверки социального обеспечения граждан.

Оказалось, что воспитаннику «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Пскова» долгое время не предоставляли инвалидную коляску для активного передвижения. Ребёнок-инвалид должен был получить её благодаря поддержке Фонда соцстрахования России. Однако этого не произошло. В результате сирота с нарушением опорно-двигательного аппарата не мог пройти программу реабилитации.

Сотрудники правоохранительных органов потребовали устранить нарушения закона. Они направили постановление руководителю воспитательного учреждения, где находился ребёнок. После этого сотрудники Центра помощи детям приобрели кресло-коляску для одного из воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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