2019-08-26T10:27:30+03:00
Общество

Несовершеннолетнюю псковичку, которая планировала сбежать в Европу, нашли в Бежаницком районе

Девочка прошла более ста километров
Анна БЫСТРОВА
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Фото: pixabay.com. 14-летняя псковичка преодолела более 10 км, чтобы сбежать в Евросоюз.Фото: pixabay.com. 14-летняя псковичка преодолела более 10 км, чтобы сбежать в Евросоюз.
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Несовершеннолетнюю псковичку, которая вместе со своим приятелем планировала сбежать в страны Евросоюза, нашли в Бежаницком районе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, в связи с этим правоохранительные органы прекращают поиски беглянки.

После того, как 14-летнюю Веронику Пугачёву удалось найти, её доставили во Псков и передали родителям. Девочка преодолела более ста километров.

КОНКРЕТНО

Около недели близкие подростка не получали никаких сведений от сбежавшей. В связи с этим полиция попросила о помощи население. Вероника Пугачёва сбегала из дома дважды за этот год. Весной ей удалось добраться до Тверской области. До этого региона девочка добралась пешим ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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