В Псковской области определили лидеров по сбору зерновых и масличных культур

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-26T14:16:40+03:00

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В Псковской области определили районы-лидеры по сбору зерновых и масличных культур по итогам сезона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, первое место по уровню урожайности досталось Островскому району. Там аграрии собрали 72 центнера зерна с гектара земли и 38 центнеров масличных культур.

«Серебро» получил Пушкиногорский район. На его территории работники сельскохозяйственной отрасли собрали 60 центнеров зерна и 36 центнеров масличных. А третье место по урожайности получил Пыталовский район.

Урожай убрали с площади 20 тысяч гектаров. В общей сложности в Псковской области намолотили 85 тысяч тонн зерна, заготовили 13 тысяч тонн рапса и собрали почти 4 тысячи тонн овощей. В этом сезоне урожайность выросла в четыре раза.

ИСТОЧНИК KP.RU