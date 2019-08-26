2019-08-26T15:43:09+03:00
Недвижимость

В Дно завершилось строительство новой школы

Учреждение распахнёт свои двери 2 сентября
Анна БЫСТРОВА
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Фото: Администрация Дновского района. vk.com. Школу в Дно ввели в эксплуатацию.Фото: Администрация Дновского района. vk.com. Школу в Дно ввели в эксплуатацию.
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В городе Дно Псковской области завершилось строительство нового учебного учреждения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, школа уже получила лицензию на ведение образовательной деятельности.

Как заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, обновлённая школа готова принять 500 учеников в новом учебном году. Он также отметил, что дновская школа выделяется среди многих других образовательных учреждений Псковской области, так как на её территории разместили самое современное оборудование.

Переоснащение коснулось кабинетов естественных, гуманитарных, общественных наук. Всё необходимое для отличной учёбы появилось и в классах начальной школы. Кроме того, в образовательном учреждении оборудовали кабинет робототехники и 3D-моделирования.

КСТАТИ

Дновкая школа стала одной из трёх, построенных в регионе за последнее время. Ход работ на объекте лично контролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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