2019-08-26T16:01:05+03:00
Общество

Псков готовится отметить юбилей 76-й десантно-штурмовой дивизии

Десантирование, концерт, полевая кухня ждут гостей на набережной
Анна БЫСТРОВА
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Псковичей приглашают на празднование 80-летия десантно-штурмовой дивизии города.Псковичей приглашают на празднование 80-летия десантно-штурмовой дивизии города.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Псков готовится отпраздновать 80-летний юбилей 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, праздничные мероприятия состоятся в областном центре 31 августа.

В субботу в 9 часов утра на набережной Флотской славы пройдёт торжественный митинг с парадом военнослужащих. Это мероприятие даст старт празднованию юбилея псковской дивизии.

Затем на набережной реки Великой зрители смогут увидеть десантирование парашютистов. Они спустятся к праздничным площадкам с флагами России и воздушно-десантных войск. Зрелище начнётся в 10 утра. После этого военнослужащие организуют показательные выступления и праздничный концерт с участием вокально-инструментального ансамбля «Голубые молнии».

В течение празднования псковичам покажут выставку образцов экипировки, оружия и спецтехники ВДВ. Кромке того, на набережной гостей накормят блюдами полевой кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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