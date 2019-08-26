2019-08-26T16:19:47+03:00
Происшествия

В Псковской области поймали нетрезвого автолюбителя из Волгограда

Мужчина повторно сел за руль «под градусом»
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Теперь нарушителю грозит более строгое наказание.Теперь нарушителю грозит более строгое наказание.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники дорожно-постовой службы региона поймали нетрезвого автолюбителя из Волгограда. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл на территории посёлка Красногородск.

Стражи правопорядка вечером 24 августа остановили мужчину для того, чтобы проверить документы. При этом оказалось, что 36-летний водитель отечественного автомобиля управляет машиной, находясь в нетрезвом состоянии. Во время проверки сотрудники ДПС выяснили и то, что волгоградец ранее уже попадался пьяным за рулём.

Похожая ситуация произошла в выходные и в Островском районе. 25 августа там остановили 30-летнего водителя, который также управлял машиной в нетрезвом состоянии.

Как отмечают полицейские, теперь нарушителям грозит уголовная ответственность за аналогичное нарушение в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24