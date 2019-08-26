В Псковской области поймали нетрезвого автолюбителя из Волгограда

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-26T16:19:47+03:00

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Сотрудники дорожно-постовой службы региона поймали нетрезвого автолюбителя из Волгограда. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл на территории посёлка Красногородск.

Стражи правопорядка вечером 24 августа остановили мужчину для того, чтобы проверить документы. При этом оказалось, что 36-летний водитель отечественного автомобиля управляет машиной, находясь в нетрезвом состоянии. Во время проверки сотрудники ДПС выяснили и то, что волгоградец ранее уже попадался пьяным за рулём.

Похожая ситуация произошла в выходные и в Островском районе. 25 августа там остановили 30-летнего водителя, который также управлял машиной в нетрезвом состоянии.

Как отмечают полицейские, теперь нарушителям грозит уголовная ответственность за аналогичное нарушение в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU