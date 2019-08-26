2019-08-26T16:59:05+03:00
Общество

Псковский комитет по образованию одобрил программу «кикоинского класса»

Она заработает уже в новом учебном году
Анна БЫСТРОВА
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Фото: Администрация Псковской области. Эксперты одобрили программу «кикоинского класса».Фото: Администрация Псковской области. Эксперты одобрили программу «кикоинского класса».
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Эксперты регионального комитета по образованию единогласно одобрили образовательную программу «кикоинского класса» в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, класс откроется с 1 сентября на территории псковской школы №1.

Как заметил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, специально для «кикоинского класса» сотрудники Курчатовского института и Псковского государственного университета разработали образовательную программу, которая позволит развить у учащихся востребованные компетенции. К началу учебного года её подкорректируют специалисты, но в целом материал нашёл одобрение у экспертов.

КОНКРЕТНО

Предполагается, что итогом прохождения обучения в «кикоинском классе» станет ориентация на работодателя и его нужды. Преподавать ученикам будут и преподаватели ПсковГУ, и работники Курчатовского института. Ряд занятий проведут на территории псковского «Кванториума».

ИСТОЧНИК KP.RU

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