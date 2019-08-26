Псковский комитет по образованию одобрил программу «кикоинского класса»
Эксперты регионального комитета по образованию единогласно одобрили образовательную программу «кикоинского класса» в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, класс откроется с 1 сентября на территории псковской школы №1.
Как заметил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, специально для «кикоинского класса» сотрудники Курчатовского института и Псковского государственного университета разработали образовательную программу, которая позволит развить у учащихся востребованные компетенции. К началу учебного года её подкорректируют специалисты, но в целом материал нашёл одобрение у экспертов.
КОНКРЕТНО
Предполагается, что итогом прохождения обучения в «кикоинском классе» станет ориентация на работодателя и его нужды. Преподавать ученикам будут и преподаватели ПсковГУ, и работники Курчатовского института. Ряд занятий проведут на территории псковского «Кванториума».
ИСТОЧНИК KP.RU