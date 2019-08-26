Псевдородственница выманила у великолучанки 4,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-26T17:27:29+03:00

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Псевдородственница выманила у жительницы Великих Лук 4,5 тысячи рублей во время общения в социальных сетях. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с просьбой о помощи к стражам правопорядка обратилась 36-летняя женщина.

Она рассказала, что в одной из соцсетей ей прислала сообщение жена родного брата. Свояченница пожаловалась на тяжёлое материальное положение и попросила родственницу одолжить денег. Великолучанка ответила, что готова помочь. После этого женщина прислала потерепевшей номер мобильного телефона и попросила зачислить всю сумму туда. Великолучанка выполнила просьбу, но решила убедиться, дошли ли деньги, и позвонила свояченнице лично.

Однако оказалось, что жена брата не просила одолжить денег и в социальных сетях с потерпевшей переписывалась не она. Узнав об обмане, великолучанка обратилась в полицию, чтобы вернуть деньги. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU