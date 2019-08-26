В промышленном ангаре на Запсковье произошел пожар

СЕГОДНЯ 19:51 2019-08-26T19:51:54+03:00

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Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасатеьную службу в 16.35, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожарные задействовали для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье 10 единиц техники и 39 человек.

Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Общая площадь помещений — 3, 6 тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 18.19.

-В ангаре воспламенился хранящийся там битум. Его объемы и причины возгорания устанавливаются в настоящее время, пострадавших предварительно нет, - отметили в ГУ МЧС.

По словам очевидцев, дым от огня был виден даже на Завеличье.

ИСТОЧНИК KP.RU