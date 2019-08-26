В промышленном ангаре на Запсковье произошел пожар
Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасатеьную службу в 16.35, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожарные задействовали для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье 10 единиц техники и 39 человек.
Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Общая площадь помещений — 3, 6 тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 18.19.
-В ангаре воспламенился хранящийся там битум. Его объемы и причины возгорания устанавливаются в настоящее время, пострадавших предварительно нет, - отметили в ГУ МЧС.
По словам очевидцев, дым от огня был виден даже на Завеличье.
ИСТОЧНИК KP.RU