Псковские СМИ подвели итоги недели: «За ЗОЖ», юбилей, большое интервью и туристическая мекка

СЕГОДНЯ 00:32 2019-08-27T00:32:54+03:00

По результатам минувшей недели псковские журналисты составили перечень ключевых тем, в которых так или иначе фигурирует губернатор

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В Псковской области, без сомнения, ключевым стал юбилей образования региона. Это как срез по итогам продолжительного периода работы - что удалось, что еще предстоит сделать. Губернатор Михаил Ведерников с высокой сцены в БКЗ Псковской областной филармонии назвал приоритеты для Псковской области и достижения последних лет. Отметил, в частности, успехи в сельском хозяйстве, промышленности, культуре. «Общими усилиями Псковская область шаг за шагом отыгрывает утерянные за сложные годы позиции», - заявил он.

Особо стоит отметить интервью главы региона, которое он дал Псковскому агентству информации. Журналисты говорили о предстоящих выборах, о работе губернатора, привычках, оценках. Рассказал Михаил Ведерников и про формирование своей команды, подчеркнув, что данная работа завершена. Не все, правда, выдержали заданный темп - 24/7. «Надеюсь, что в перспективе мы перейдем на нормальный режим работы, чтобы можно было уходить с работы хотя бы в 22.00, но в нашем случае это будет не скоро», - заявил Михаил Ведерников.

Отметили СМИ и проведение форума «За ЗОЖ». Его инициатором выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Гости из 60 регионов страны сформировали лидерский штаб и разработали стратегию всероссийского молодежного движения «За ЗОЖ».

С митрополитом Михаил Ведерников выехал в минувшие выходные и на острова Псковского озера. В ближайшее время они могут стать самостоятельными муниципальными образованиями. На ближайшей сессии районного собрания депутатов будет поднят вопрос о создании на Залита ТОСа, что позволит участвовать в грантах и развивать остров.

ИСТОЧНИК KP.RU