СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-27T09:41:27+03:00

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В новом учебном году в школы Псковской области пойдут на 300 первоклассников больше, чем прошлой осенью. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов во время совещания 26 августа.

Он также рассказал, что общее количество первоклассников региона составит свыше 7,5 тысяч человек. Всего же в регионе порядка 68 тысяч школьников.

- Также радует и рост числа учащихся средних специальных учреждений в регионе. В этом году конкурс составил 4–5 человек на место, - подчеркнул председатель комитета по образованию.

Участники встречи обсудили уровень готовности образовательных учреждений к 1 сентября и отметили, что в настоящее время в школах и детсадах устраняют небольшие недочёты, которые выявили проверяющие. При этом все заведения региона допущены к новому учебному году.

ИСТОЧНИК KP.RU