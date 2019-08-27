2019-08-27T09:54:04+03:00
Происшествия

Дело бывшего заместителя губернатора Псковской области направлено в суд

Штраф от трех до пяти миллионов или лишение свободы от восьми до пятнадцати лет грозит Александру Кузнецову
Алиса Солнцева
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Используя служебное положение, Александр Кузнецов сэкономил 1 миллион 350 тысяч рублей.Используя служебное положение, Александр Кузнецов сэкономил 1 миллион 350 тысяч рублей.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Уголовное дело о получении взятки Александром Кузнецовым, бывшим заместителем губернатора, рассмотрит Псковский городской суд. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе генеральной прокуратуры России, заместитель генпрокурора Российской Федерации Алексей Захаров передал дело в суд.

По версии следствия, руководитель коммерческого общества снизил Александру Кузнецову цену на приобретение жилья на 1 миллион 350 тысяч рублей. Взамен чиновник должен был обеспечить руководителю компании выигрыш аукциона на строительство больничного корпуса.

Экс-заместителя губернатора Псковской области будут судить за получение взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Наказание по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса предусматривает штраф от трех до пяти миллионов рублей с лишением права занимать должность либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Взяткодатель освобожден от уголовной ответственности, так как сам сообщил правоохранительным органам о взятке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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