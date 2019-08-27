Нетрезвый грабитель из Бежаницкого района получил срок за кражу телефона

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-27T10:07:04+03:00

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Нетрезвому грабителю из Бежаницкого района Псковской области назначили уголовное наказание за кражу мобильного телефона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, сотрудники правоохранительных органов встали на сторону государственного обвинения и поддержали ход уголовного дела в отношении местного жителя.

Следствие установило, что в июле 2019 года нетрезвый мужчина находился у Дома культуры в селе Чихачёво. У одного из жителей населённого пункта злоумышленник заметил смартфон «Honor 7A». Воспользовавшись невнимательностью потерпевшего, мужчина украл мобильный телефон и сбежал с места преступления.

Пострадавший же обратился в полицию и сообщил о том, что грабитель причинил ему ущерб в 12 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали виновного. Однако к этому времени он уже успел распорядиться похищенным имуществом.

Суд назначил грабителю 1 год и 8 месяцев условного лишения свободы и установил испытательный срок в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU