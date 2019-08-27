2019-08-27T10:26:37+03:00
Недвижимость

К 1 ноября дорожные рабочие заменят асфальт на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Петровской

На сайте государственных закупок объявлен аукцион по выбору подрядчика
Анна БЫСТРОВА
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На замену асфальта потратят более 6 миллионов рублей.На замену асфальта потратят более 6 миллионов рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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До 1 ноября подрядная организация заменит асфальт на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», аукцион на проведение ремонтных работ объявлен на сайте госзакупок.

На обновление асфальта строители получат более 6 миллионов рублей. Свыше 5 миллионов от этой суммы выделили из бюджета города Пскова, а ещё 1 миллион в рамках осуществления федерального проекта «Дорожная сеть» добавили областные власти.

На эти деньги подрядная организация срежет старое асфальтовое покрытие и уловит новое на площади 595 квадратных метров в районе перекрёстка улиц. Из этой суммы также обновят автодорогу на улице Петровской. Там появится почти 4 тысячи квадратных метров нового асфальта.

Результаты аукциона будут известны 4 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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