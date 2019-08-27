К 1 ноября дорожные рабочие заменят асфальт на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Петровской
До 1 ноября подрядная организация заменит асфальт на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», аукцион на проведение ремонтных работ объявлен на сайте госзакупок.
На обновление асфальта строители получат более 6 миллионов рублей. Свыше 5 миллионов от этой суммы выделили из бюджета города Пскова, а ещё 1 миллион в рамках осуществления федерального проекта «Дорожная сеть» добавили областные власти.
На эти деньги подрядная организация срежет старое асфальтовое покрытие и уловит новое на площади 595 квадратных метров в районе перекрёстка улиц. Из этой суммы также обновят автодорогу на улице Петровской. Там появится почти 4 тысячи квадратных метров нового асфальта.
Результаты аукциона будут известны 4 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU