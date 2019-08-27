На границе псковские сотрудники Россельхознадзора не пустили в страну 25 телят

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-27T10:47:02+03:00

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На государственной границе Российской Федерации сотрудники Россельхознадзора не пустили в страну 25 телят. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, животных транспортировали без сопроводительных документов.

Нарушителя выявили во время досмотра автомашин на границе России с Республикой Беларусь вблизи деревни Лобок. В одном из транспортных средств сотрудники управления Россельхознадзора обнаружили крупный рогатый скот, который пытались перевезти без ушных бирок, клейма и выщипов. Кроме того, на границе не смогли выяснить, откуда родом животные. Это вызвало сомнения в безопасности телят.

Из-за многочисленных нарушений сотрудники службы по ветеринарному контролю запретили ввезти животных в Россию и оформили документы о возврате груза в Белоруссию.

ИСТОЧНИК KP.RU