2019-08-27T12:46:24+03:00
Происшествия

Житель Красногородского района получил срок за то, что угрожал ножом мальчику

Агрессивный мужчина уже был ранее судим за умышленное преступление
Анна БЫСТРОВА
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Судимый житель Псковской области угрожал убийством несовершеннолетнему во время спора.Судимый житель Псковской области угрожал убийством несовершеннолетнему во время спора.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Житель Красногородского района Псковской области получил уголовный срок за то, что угрожал ножом несовершеннолетнему мальчику. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Красногородского района, правоохранительные органы поддержали обвинение по делу, так как посчитали, что виновный действительно мог напасть на мальчика.

Следователи выяснили, что в начале лета 2019 года мужчина повздорил с несовершеннолетним жителем Красногородского района. И в связи с тем, что правонарушитель находился «под градусом», он решил подкрепить свои аргументы в словесной перепалке угрозой убийства. При этом, уверяют сотрудники правоохранительных органов, мужчина держал в руке нож с пластмассовой ручкой.

Несовершеннолетнего испугало произошедшее. Его семья обратилась в полицию. Там установили, что виновник происшествия уже был ранее судим за умышленное преступление. В этот раз суд приговорил агрессивного жителя Псковской области к 10 месяцам лишения свободы условно. Приговор уже вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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