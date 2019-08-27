Бесплатные экскурсии для псковичей пройдут в рамках фестиваля «Воевода Шуйский»
В Пскове пройдут бесплатные экскурсии, приуроченные к историческому фестивалю «Воевода Шуйский». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, экскурсии организуют 27 и 28 сентября.
За день до исторического фестиваля, 27 сентября, псковичи пройдут от отеля «Покровский» к Покровской башне и Баториеву пролому и узнают о героической обороне города в XVI веке от войск Стефана Батория.
В день праздника маршрут не изменится, но участники экскурсии смогут посетить Покровскую башню.
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КОНКРЕТНО
27 сентября экскурсия пройдет в 17.00 и 18.00.
28 сентября - в 13.30, 14.30 и 15.30.
Записаться на экскурсию нужно в специальном обсуждении «Вконтакте»: https://vk.com/topic-67880647_43228586.
ИСТОЧНИК KP.RU