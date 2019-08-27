Псковичам рассказали, как собрать ребёнка в школу и не забыть ничего важного
Школьная форма, удобный рюкзак, пенал, тетради, спортивная форма… А сколько ещё всего нужно для учёбы современному школьнику! Как собрать ребёнка в «путешествие» за знаниями и не упустить ничего важного? Коллеги из Псковского агентства информации подготовили памятку, которая избавит родителей от головной боли.
В преддверии нового учебного года специалисты советуют составить план, в котором отразить перечень самых важных дел, список покупок и указать бюджет для каждого критерия.
В «путешествие» за знаниями нужно отправляться только с хорошим настроением!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Первым делом нужно посетить врачей и пройти медицинское обследование. В этом может помочь клиника «Профессор».
Затем специалисты советуют побеседовать с учителем и узнать, какие предметы появятся в новом учебном году и что необходимо приобрести для этих занятий. Одежду и обувь к новому сезону рекомендуют покупать заблаговременно. Ведь туфли и ботинки потребуется разносить, а брюки - укоротить. Найти всё необходимое в короткий срок помогут сотрудники гипермаркетов «Лента». Там можно найти и канцелярию, и модную одежду.
В первый класс только в самом модном наряде.Фото: Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU