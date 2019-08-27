Супружескую пару из Острова зарубили и подожгли в собственном доме

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-27T17:00:11+03:00

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Супругов из города Острова Псковской области зарубили, а затем подожгли в собственном доме. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе государственного управления МЧС России по Псковской области, возгорание в жилом одноэтажном деревянном доме началось около 7 часов вечера 26 августа.

Очевидцы происшествия поспешили позвонить спасателям и попросить их о помощи. Бригада пожарных незамедлительно прибыла на улицу 8-го Марта в районном центре. Усилиями 6 сотрудников МЧС огонь удалось ликвидировать.

Оказалось, что сгоревший дом был заперт снаружи. При этом внутри здания спасатели нашли тела двух человек с признаками насильственной смерти. Следствие предполагает, что погибшим нанесли множество ударов по голове острым тяжёлым предметом. Как сообщили сотрудники СУ СК России по Псковской области, на это указывают рубленые раны.

В настоящее время на месте пожара работают следователи и криминалисты. Происшествие находится на личном контроле руководителя ведомства, генерал-майора юстиции Петра Крупени.

ИСТОЧНИК KP.RU