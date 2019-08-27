2019-08-27T17:38:09+03:00
Звезды

Костяную рукоять ножа XVII века обнаружили псковские археологи

По каким-то причинам мастер не завершил работу
Алиса Солнцева
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Фото: Instagram.com. Специалисты предполагают, что рядом располагалась мастерская.Фото: Instagram.com. Специалисты предполагают, что рядом располагалась мастерская.
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На территории бывшей ТЭЦ в Пскове археологи нашли, по их выражению, «нетипичную вещь» - костяную рукоять ножа. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта ГБУК «Археологический Центр Псковской Области» в социальной сети «Instagram».

27 августа археологи обнаружили на Великолуцком раскопе рукоять ножа XVII века из кости. Как отмечают специалисты, мастер не завершил свою работу: не отделил нижнюю часть от заготовки.

Псковские археологи предполагают, что в древности неподалеку располагалось костерезное производство, так как на раскопе обнаружено много костяных обрезков и заготовок.

Раскопки на участке теплоэлектроцентрали начались в июле, и это далеко не единственный артефакт, найденный на территории бывшей ТЭЦ. Например, 25 июля псковские археологи нашли артефакт, который мог являться украшением зерцального доспеха или частью оковки чаши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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