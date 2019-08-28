По Пскову гуляют коровы [ВИДЕО]

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-28T10:40:24+03:00

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По улице Юбилейной в Пскове гуляют коровы. Об этом «Комсомольской правде-Псков» стало известно из группы в социальной сети «Вконтакте» «Жесть по-Псковски». Автор поста Мария 27 августа проезжала на автомобиле по улице и запечатлела на видео трех коров, вольготно идущих вдоль дороги.

Псковичи активно комментировали запись и добавляли новые фотофакты. Животные зашли в парк, где их окружили любопытные дети, также не преминули заглянуть в мусорные баки.

Фото: "Вконтакте". Нечастые гости в городе привлекают внимание псковичей.

У нас как в Индии уже стало, - отмечает в комментариях Владимир Литвинов.

Безусловно, событие стало поводом для юмора и множества предположений. Животных обвинили в затруднении движения на дорогах.

Фото: "Вконтакте". А кушать-то хочется.

Одни предполагали, что город наблюдает «побег из мясокомбината». Однако Елена Рейникова уверила подписчиков, что этих коров пасет женщина в деревне Шабаново.

- Она периодически засыпает, и они уходят куда глаза глядят, - пишет Елена и отмечает, что коровы часто лежат перед ее домом, а хозяйка не реагирует на замечания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/728563" frameborder="0"></iframe> В Пскове коровы свободно прогуливаются среди автомобилей в районе Завеличья. ВИДЕО: Мария Яковлева.! другой источник

Дальнейшая судьба буренок пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU