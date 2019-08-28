По Пскову гуляют коровы [ВИДЕО]
По улице Юбилейной в Пскове гуляют коровы. Об этом «Комсомольской правде-Псков» стало известно из группы в социальной сети «Вконтакте» «Жесть по-Псковски». Автор поста Мария 27 августа проезжала на автомобиле по улице и запечатлела на видео трех коров, вольготно идущих вдоль дороги.
Псковичи активно комментировали запись и добавляли новые фотофакты. Животные зашли в парк, где их окружили любопытные дети, также не преминули заглянуть в мусорные баки.
Фото: "Вконтакте". Нечастые гости в городе привлекают внимание псковичей.
У нас как в Индии уже стало, - отмечает в комментариях Владимир Литвинов.
Безусловно, событие стало поводом для юмора и множества предположений. Животных обвинили в затруднении движения на дорогах.
Фото: "Вконтакте". А кушать-то хочется.
Одни предполагали, что город наблюдает «побег из мясокомбината». Однако Елена Рейникова уверила подписчиков, что этих коров пасет женщина в деревне Шабаново.
- Она периодически засыпает, и они уходят куда глаза глядят, - пишет Елена и отмечает, что коровы часто лежат перед ее домом, а хозяйка не реагирует на замечания.
В Пскове коровы свободно прогуливаются среди автомобилей в районе Завеличья. ВИДЕО: Мария Яковлева.! другой источник
Дальнейшая судьба буренок пока неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU