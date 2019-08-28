В Острове задержали подозреваемого в убийстве и поджоге супружеской пары
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и поджоге супружеской пары в городе Острове. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, злоумышленника задержали по ориентировке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и участник добровольной народной дружины.
По версии следствия, к преступлению причастен 54-летний местный житель. Мужчина неоднократно отбывал наказание в тюрьме вышел из мест лишения свободы лишь в этом году. Он попадался за кражи, грабежи, разбои, угоны и даже за умышленное причинение вреда здоровью. Последний раз сотрудники правоохранительных органов предъявили ему обвинение в квалифицированном разбое. Сейчас следователи пытаются выяснить мотив преступления.
КОНКРЕТНО
В одном из деревянных жилых домов в частном секторе Острова 26 августа случился пожар. После ликвидации огня спасатели обнаружили в здании тела двух супругов с множественными рублеными ранами на головах.
ИСТОЧНИК KP.RU