В Острове задержали подозреваемого в убийстве и поджоге супружеской пары

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-28T11:36:49+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и поджоге супружеской пары в городе Острове. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, злоумышленника задержали по ориентировке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и участник добровольной народной дружины.

По версии следствия, к преступлению причастен 54-летний местный житель. Мужчина неоднократно отбывал наказание в тюрьме вышел из мест лишения свободы лишь в этом году. Он попадался за кражи, грабежи, разбои, угоны и даже за умышленное причинение вреда здоровью. Последний раз сотрудники правоохранительных органов предъявили ему обвинение в квалифицированном разбое. Сейчас следователи пытаются выяснить мотив преступления.

КОНКРЕТНО

В одном из деревянных жилых домов в частном секторе Острова 26 августа случился пожар. После ликвидации огня спасатели обнаружили в здании тела двух супругов с множественными рублеными ранами на головах.

ИСТОЧНИК KP.RU