Ансамбль русской музыки «Псков» даст большой концерт в честь своего 40-летия
Ансамбль «Псков» празднует свое 40-летие. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции области, музыканты посвятят выступление тем, кто стоял у истоков создания коллектива, и порадуют зрителей замечательным концертом.
Ансамбль «Псков» называют «живой легендой филармонии», сорок лет коллектив выступает для слушателей и выпускает премьеры. Коллектив получил Гран-при Международного фестиваля-конкурса исполнителей на многострунных инструментах, является лауреатом премии администрации Псковской области, занесен в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию Пскова», выступал в Китае на неделе русской культуры.
Художественный руководитель ансамбля «Псков» - заслуженный артист России Александр Либ.
Гостями на дне рождения станут «Терем-квартет» из Санкт-Петербурга и солистка ансамбля «Гусляры России» в Москве Ольга Алексеева, экс-солистка ансамбля «Псков».
КОНКРЕТНО
Концерт состоится в большом концертном зале филармонии 29 сентября в 17:00.
Забронировать или приобрести билеты вы можете на сайте филармонии.
ИСТОЧНИК KP.RU