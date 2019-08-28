Ансамбль русской музыки «Псков» даст большой концерт в честь своего 40-летия

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-28T12:17:02+03:00

В юбилейном концерте примут участие друзья музыкантов из Санкт-Петербурга и Москвы

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Ансамбль «Псков» празднует свое 40-летие. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции области, музыканты посвятят выступление тем, кто стоял у истоков создания коллектива, и порадуют зрителей замечательным концертом.

Ансамбль «Псков» называют «живой легендой филармонии», сорок лет коллектив выступает для слушателей и выпускает премьеры. Коллектив получил Гран-при Международного фестиваля-конкурса исполнителей на многострунных инструментах, является лауреатом премии администрации Псковской области, занесен в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию Пскова», выступал в Китае на неделе русской культуры.

Художественный руководитель ансамбля «Псков» - заслуженный артист России Александр Либ.

Гостями на дне рождения станут «Терем-квартет» из Санкт-Петербурга и солистка ансамбля «Гусляры России» в Москве Ольга Алексеева, экс-солистка ансамбля «Псков».

КОНКРЕТНО

Концерт состоится в большом концертном зале филармонии 29 сентября в 17:00.

Забронировать или приобрести билеты вы можете на сайте филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU