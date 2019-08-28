В Новосокольническом районе в ДТП водитель получил открытые переломы

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-28T13:03:28+03:00

Молодой человек не справился с управлением и перевернулся на автомобиле

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В аварии в Новосокольническом районе пострадал 29-летний водитель. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, мужчина получил открытые переломы и другие травмы.

Авария произошла 26 августа около 9 часов вечера на 46-ом километре трассы Насва – Вяз – Сивцево. Водитель машины ВАЗ-21103 не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Полиции стало известно о случившемся от диспетчера скорой медицинской помощи, который обратился в местный отдел МВД 26 августа в 21:15.

Молодого человека госпитализировали с открытыми переломами, ушибами и рваными ранами.

Причины и подробности аварии уточняются. Кроме того, водитель пройдет химико-токсилогическую экспертизу, чтобы исключить наркотическое опьянение пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU