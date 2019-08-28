Михаил Ведерников поучаствовал в праздновании Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре
Губернатор Псковской области поучаствовал в праздновании Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в престольный праздник 28 августа в монастырь съехались несколько тысяч человек.
Первая церковная служба прошла ранним утром в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Затем митрополит Псковский и Порховский Тихон провёл в Успенском храме водосвятный молебен и праздничную литургию. После этого верующие, съехавшиеся из разных уголков России, поучаствовали в крестном ходе.
КСТАТИ
Губернатор региона Михаил Ведерников был в числе тех, кому выпало нести Чудотворную икону 16-го века Успения Пресвятой Богородицы Псково-Печерского монастыря. Православные прошли к соборной паперти по дороге, украшенной живыми цветами и луговой травой.
ИСТОЧНИК KP.RU