2019-08-28T13:05:17+03:00
Общество

Михаил Ведерников поучаствовал в праздновании Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре

В Псковскую область съехались тысячи верующих из разных уголков России
Анна БЫСТРОВА
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Фото: informpskov.ru. Тысячи православных со всей России поучаствовали в крестном ходе в Печорах.Фото: informpskov.ru. Тысячи православных со всей России поучаствовали в крестном ходе в Печорах.
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Губернатор Псковской области поучаствовал в праздновании Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в престольный праздник 28 августа в монастырь съехались несколько тысяч человек.

Первая церковная служба прошла ранним утром в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Затем митрополит Псковский и Порховский Тихон провёл в Успенском храме водосвятный молебен и праздничную литургию. После этого верующие, съехавшиеся из разных уголков России, поучаствовали в крестном ходе.

КСТАТИ

Губернатор региона Михаил Ведерников был в числе тех, кому выпало нести Чудотворную икону 16-го века Успения Пресвятой Богородицы Псково-Печерского монастыря. Православные прошли к соборной паперти по дороге, украшенной живыми цветами и луговой травой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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