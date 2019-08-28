30-километровый велопробег провел Следственный комитет для детей-сирот Пскова

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-28T15:13:16+03:00

Фото: pskov.sledcom.ru. На финише спортсменам вручили сладости, сувениры и дипломы.

Мероприятие приурочили к 12-ой годовщине образования Следственного комитета при прокуратуре РФ

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Воспитанники «Детской деревни – SOS Псков» поучаствовали в велопробеге по Изборско-Мальской долине, приуроченному к 12-летию со дня образования Следственного комитета при прокуратуре РФ. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областного следственного управления, спортивная гонка прошла 27 августа.

Маршрут затронул хвойные леса, поля, яблоневые сады, включал и трудные участки дороги: спуски, подъемы и овраги. Ребята могли остановиться у исторических и духовных мест.

Юные спортсмены преодолели 30 километров веломаршрута. На финише их поздравил генерал-майор юстиции Петр Крупеня, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, пожелал помнить о здоровом образе жизни и спорте, а также пригласил к поступлению в учебные учреждения системы Следственного комитета.

Директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Игорь Соловьев проехал по маршруту вместе с воспитанниками «Детской деревни – SOS Псков».

ИСТОЧНИК KP.RU