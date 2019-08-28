Сотрудник таможни Псковской области украл 10 кг швейцарского сыра
Сотрудник таможни Псковской области похитил около 10 килограммов швейцарского сыра. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, мужчина воспользовался своим служебным положением и присвоил дорогостоящий продукт.
Следствие установило, что старший таможенный инспектор досматривал автомобили на границе Российской Федерации и Латвийской Республики. В одном из транспортных средств, которое пересекало границу Евразийского экономического союза, везли сыр. Инспектор отдела таможенного оформления не смог устоять перед соблазном и украл часть продукции.
Как следует из видеозаписи камер наблюдения, мужчина пронёс похищенное под рубашкой. В кабинете сотрудник таможни достал сыр и перепрятал его в укромном месте.
За причинение имущественного вреда инспектору грозит наказание. Однако перед этим следователи выяснят все подробности преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU