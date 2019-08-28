2019-08-28T15:56:48+03:00
Происшествия

Сотрудник таможни Псковской области украл 10 кг швейцарского сыра

Мужчина пронёс похищенное под рубашкой
Анна БЫСТРОВА
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За злоупотребление полномочиями инспектора накажут.За злоупотребление полномочиями инспектора накажут.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудник таможни Псковской области похитил около 10 килограммов швейцарского сыра. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, мужчина воспользовался своим служебным положением и присвоил дорогостоящий продукт.

Следствие установило, что старший таможенный инспектор досматривал автомобили на границе Российской Федерации и Латвийской Республики. В одном из транспортных средств, которое пересекало границу Евразийского экономического союза, везли сыр. Инспектор отдела таможенного оформления не смог устоять перед соблазном и украл часть продукции.

Как следует из видеозаписи камер наблюдения, мужчина пронёс похищенное под рубашкой. В кабинете сотрудник таможни достал сыр и перепрятал его в укромном месте.

За причинение имущественного вреда инспектору грозит наказание. Однако перед этим следователи выяснят все подробности преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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