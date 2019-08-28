Льготный проезд для школьников и студентов возобновляется в Псковской области с 1 сентября

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-28T16:29:00+03:00

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Первого сентября с началом учебного года возобновляется действие льгот на проезд в пригородных поездах для школьников и студентов Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Льготный проезд будет доступен пассажирам на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и Республики Калерия. С данными субъектами Российской Федерации пассажирской компании удалось достигнуть соглашения.

Право на скидку в 50 процентов, по данным пресс-службы, предоставляется обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет по очной форме обучения и студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU