Льготный проезд для школьников и студентов возобновляется в Псковской области с 1 сентября
Первого сентября с началом учебного года возобновляется действие льгот на проезд в пригородных поездах для школьников и студентов Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Льготный проезд будет доступен пассажирам на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и Республики Калерия. С данными субъектами Российской Федерации пассажирской компании удалось достигнуть соглашения.
Право на скидку в 50 процентов, по данным пресс-службы, предоставляется обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет по очной форме обучения и студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
ИСТОЧНИК KP.RU