2019-08-28T18:04:35+03:00
Происшествия

В Псковской области работают 10 таксистов-нелегалов

«Индивидуальных предпринимателей» задержали во время рейдов
Егор ТИМОФЕЕВ
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В Невеле задержали группу таксистов-нелегалов.В Невеле задержали группу таксистов-нелегалов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На территории Псковской области в обход закона работают 10 таксистов-нелегалов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФНС по Псковской области, с начала 2019 года сотрудники налоговых инспекций и служащие правоохранительных органов провели 12 рейдов.

По итогам проверок оказалось, что в регионе успешно работают предприниматели без государственной регистрации. Их привлекли к административной ответственности. Материалы дела уже направили в Мировой суд Невельского района.

КОНКРЕТНО

Группу нелегалов в задержали 21 августа. «Индивидуальных предпринимателей» поймали во время рейдового мероприятия. В Невеле мужчины перевозили багаж и пассажиров, не имея при этом государственной регистрации и разрешения на работу. (ПОДРОБНЕЕ О НЕЛЕГАЛАХ ЗДЕСЬ)

Теперь с нарушителями проведут разъяснительную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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