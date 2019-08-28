В Псковской области работают 10 таксистов-нелегалов
На территории Псковской области в обход закона работают 10 таксистов-нелегалов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФНС по Псковской области, с начала 2019 года сотрудники налоговых инспекций и служащие правоохранительных органов провели 12 рейдов.
По итогам проверок оказалось, что в регионе успешно работают предприниматели без государственной регистрации. Их привлекли к административной ответственности. Материалы дела уже направили в Мировой суд Невельского района.
КОНКРЕТНО
Группу нелегалов в задержали 21 августа. «Индивидуальных предпринимателей» поймали во время рейдового мероприятия. В Невеле мужчины перевозили багаж и пассажиров, не имея при этом государственной регистрации и разрешения на работу. (ПОДРОБНЕЕ О НЕЛЕГАЛАХ ЗДЕСЬ)
Теперь с нарушителями проведут разъяснительную работу.
ИСТОЧНИК KP.RU