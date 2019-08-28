Псковская область попала в номинацию «Российский экскурсионный отдых» от National Geographic Traveler
Псковская область попала в номинацию «Российский экскурсионный отдых» онлайн-голосования журнала National Geographic Traveler. Голосование выявит лучшие туристические направления, сервисы, авиакомпании, передачи и блоги о путешествиях и регионы, где развит тот или иной вид туризма.
Конкурс включает 24 номинации, в каждой соревнуются по 5 регионов. Псковская область может быть признана лучшим местом в России для экскурсионного отдыха. Пока что за наш регион проголосовало 6 процентов пользователей сайта.
Поддержать Псков и проголосовать по другим номинациям вы можете до 12 октября на официальной странице National Geographic Traveler Awards 2019: ngtawards2019.nat-geo.ru/#nominations.
Победителей официально объявят 28 ноября 2019 года в Москве на итоговом мероприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU