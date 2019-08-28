Псковская область попала в номинацию «Российский экскурсионный отдых» от National Geographic Traveler

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-28T17:34:39+03:00

Голосование продлится до 12 октября на официальной странице конкурса

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Псковская область попала в номинацию «Российский экскурсионный отдых» онлайн-голосования журнала National Geographic Traveler. Голосование выявит лучшие туристические направления, сервисы, авиакомпании, передачи и блоги о путешествиях и регионы, где развит тот или иной вид туризма.

Конкурс включает 24 номинации, в каждой соревнуются по 5 регионов. Псковская область может быть признана лучшим местом в России для экскурсионного отдыха. Пока что за наш регион проголосовало 6 процентов пользователей сайта.

Поддержать Псков и проголосовать по другим номинациям вы можете до 12 октября на официальной странице National Geographic Traveler Awards 2019: ngtawards2019.nat-geo.ru/#nominations.

Победителей официально объявят 28 ноября 2019 года в Москве на итоговом мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU