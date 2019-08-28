Появилось видео задержания мужчины, который зарубил и сжёг супругов из Острова

28 Авг. 21:23 2019-08-28T21:58:35+03:00

ФОТО: СУ СК России по Псковской области. В этом доме пожарные обнаружили погибших супругов.

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Появилась видеозапись задержания мужчины, который, по версии следствия, зарубил и сжёг супругов из Острова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, подозреваемого задержали росгвардейцы благодаря разосланной ориентировке.

Им поступил сигнал о том, что в одном из магазинов Острова заметили мужчину, похожего на разыскиваемого преступника. Подробнее о предполагаемом виновнике и его многочисленных нарушениях ЗДЕСЬ.

Сотрудники Росгвардии и добровольный дружинник задержали предполагаемого злоумышленника и передали его полицейским. Как следует из видеозаписи, предоставленной СУ СК России по Псковской области, подозреваемый в двойном убийстве не сопротивлялся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/728745" frameborder="0"></iframe> В Острове задержали подозреваемого в жестоком двойном убийстве.ВИДЕО: СУ СК России по Псковской области.! другой источник

КОНКРЕТНО

Во время тушения пожара (ПОДРОБНЕЕ) в частном жилом доме города Острова, спасатели обнаружили два тела. Погибшие оказались семейной парой. Следствие предполагает, что преступник зарубил несчастных, а затем поджог их тела, надеясь замести следы. Супругам было 37 и 38 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU