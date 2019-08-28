Появилось видео задержания мужчины, который зарубил и сжёг супругов из Острова
Появилась видеозапись задержания мужчины, который, по версии следствия, зарубил и сжёг супругов из Острова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, подозреваемого задержали росгвардейцы благодаря разосланной ориентировке.
Им поступил сигнал о том, что в одном из магазинов Острова заметили мужчину, похожего на разыскиваемого преступника. Подробнее о предполагаемом виновнике и его многочисленных нарушениях ЗДЕСЬ.
Сотрудники Росгвардии и добровольный дружинник задержали предполагаемого злоумышленника и передали его полицейским. Как следует из видеозаписи, предоставленной СУ СК России по Псковской области, подозреваемый в двойном убийстве не сопротивлялся.
В Острове задержали подозреваемого в жестоком двойном убийстве.ВИДЕО: СУ СК России по Псковской области.! другой источник
КОНКРЕТНО
Во время тушения пожара (ПОДРОБНЕЕ) в частном жилом доме города Острова, спасатели обнаружили два тела. Погибшие оказались семейной парой. Следствие предполагает, что преступник зарубил несчастных, а затем поджог их тела, надеясь замести следы. Супругам было 37 и 38 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU