2019-08-28T21:58:35+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания мужчины, который зарубил и сжёг супругов из Острова

Подозреваемого заметили в одном из магазинов города
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: СУ СК России по Псковской области. В этом доме пожарные обнаружили погибших супругов.ФОТО: СУ СК России по Псковской области. В этом доме пожарные обнаружили погибших супругов.
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Появилась видеозапись задержания мужчины, который, по версии следствия, зарубил и сжёг супругов из Острова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, подозреваемого задержали росгвардейцы благодаря разосланной ориентировке.

Им поступил сигнал о том, что в одном из магазинов Острова заметили мужчину, похожего на разыскиваемого преступника. Подробнее о предполагаемом виновнике и его многочисленных нарушениях ЗДЕСЬ.

Сотрудники Росгвардии и добровольный дружинник задержали предполагаемого злоумышленника и передали его полицейским. Как следует из видеозаписи, предоставленной СУ СК России по Псковской области, подозреваемый в двойном убийстве не сопротивлялся.

В Острове задержали подозреваемого в жестоком двойном убийстве.ВИДЕО: СУ СК России по Псковской области.! другой источник

КОНКРЕТНО

Во время тушения пожара (ПОДРОБНЕЕ) в частном жилом доме города Острова, спасатели обнаружили два тела. Погибшие оказались семейной парой. Следствие предполагает, что преступник зарубил несчастных, а затем поджог их тела, надеясь замести следы. Супругам было 37 и 38 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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