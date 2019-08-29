2019-08-29T10:02:07+03:00
Общество

В Пскове начинается снос гаражей и киосков

На месте незаконных построек появятся новые объекты
Алиса Солнцева
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УГХ просит владельцев самостоятельно демонтировать постройку.УГХ просит владельцев самостоятельно демонтировать постройку.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В сентябре в Пскове начнется снос незаконно установленных гаражей и ларьков. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации города, управление городского хозяйства совместно со «Службой благоустройства» начнет демонтаж построек со 2 сентября.

По адресу Рижский проспект, 56а располагается 34 гаража, а рядом находятся два детских сада. Когда незаконную застройку уничтожат, на этом месте появится ясельная пристройка на 80 мест.

Также в разных районах города располагаются 24 ларька, установленных без согласования и приговоренных к сносу.

Управление городского хозяйства просит собственников освободить незаконно занятую площадь и ликвидировать постройку самостоятельно. В случае демонтажа киосков и гаражей администрацией, имущество будет храниться один год, после чего будет реализовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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