В Пскове начинается снос гаражей и киосков

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-29T10:02:07+03:00

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В сентябре в Пскове начнется снос незаконно установленных гаражей и ларьков. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации города, управление городского хозяйства совместно со «Службой благоустройства» начнет демонтаж построек со 2 сентября.

По адресу Рижский проспект, 56а располагается 34 гаража, а рядом находятся два детских сада. Когда незаконную застройку уничтожат, на этом месте появится ясельная пристройка на 80 мест.

Также в разных районах города располагаются 24 ларька, установленных без согласования и приговоренных к сносу.

Управление городского хозяйства просит собственников освободить незаконно занятую площадь и ликвидировать постройку самостоятельно. В случае демонтажа киосков и гаражей администрацией, имущество будет храниться один год, после чего будет реализовано.

ИСТОЧНИК KP.RU