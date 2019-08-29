Псковпассажиравтотранс озвучил, когда можно будет приобрести проездной в автобусах
Сотрудники Псковпассажиравтотранса рассказали, когда можно будет приобрести проездной в городских автобусах. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», месячные проездные билеты горожане смогут купить с 30 августа непосредственно у кондукторов во время поездки.
При этом чуть ранее, с 29 августа проездные можно будет приобрести в кассах автопарка в районе Запсковья и Завеличья. После трёх часов дня стартует продажа на улице Леона Поземского, дом 123. Впоследствии проездные билеты там будут реализовывать с понедельника по пятницу с 8 утра и до 17 вечера с перерывом на обед с полудня.
Жители Завеличья смогут приобрести проездные на Коммунальной, 77/1. Касса работает с также с 8 утра до половины 7 вечера без обеда.
ИСТОЧНИК KP.RU