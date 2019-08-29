2019-08-29T11:26:54+03:00
Общество

Псковпассажиравтотранс озвучил, когда можно будет приобрести проездной в автобусах

Назван и режим работы касс предприятия
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Перед началом нового месяца псковичи смогут приобрести проездные в автобусах.Перед началом нового месяца псковичи смогут приобрести проездные в автобусах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сотрудники Псковпассажиравтотранса рассказали, когда можно будет приобрести проездной в городских автобусах. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», месячные проездные билеты горожане смогут купить с 30 августа непосредственно у кондукторов во время поездки.

При этом чуть ранее, с 29 августа проездные можно будет приобрести в кассах автопарка в районе Запсковья и Завеличья. После трёх часов дня стартует продажа на улице Леона Поземского, дом 123. Впоследствии проездные билеты там будут реализовывать с понедельника по пятницу с 8 утра и до 17 вечера с перерывом на обед с полудня.

Жители Завеличья смогут приобрести проездные на Коммунальной, 77/1. Касса работает с также с 8 утра до половины 7 вечера без обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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