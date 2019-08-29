2019-08-29T11:38:58+03:00
Общество

Ввоз продуктов через российско-белорусскую границу в Псковской области уменьшился на 18%

Снизилось и количество ввезённых партий
Алиса СОЛНЦЕВА
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В Псковской области Россельхознадзор зафиксировал 269 нарушений при ввозе подкарантинной продукции.В Псковской области Россельхознадзор зафиксировал 269 нарушений при ввозе подкарантинной продукции.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Количество поступающей продукции через российско-белорусскую границу уменьшилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с публичных обсуждений результатов деятельности Россельхознадзора за второй квартал 2019, глава отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе Российской Федерации по Псковской области Наталья Добролюбова подвела итог работы отдела.

В 2018 году через российско-белорусскую границу ввезли 22 тысячи партий, а в 2019 – 18 тысяч. Снижение количества наблюдается в пропускных пунктах «Лобок» и «Бурачки».

Как отметила Наталья Добролюбова, при ввозе подкарантинной продукции зафиксировано 269 нарушений.

- Основные нарушения - это отсутствие сертификатов или истечение срока действия фитосанитарных сертификатов, нарушение указаний Россельхознадзора, - замечает глава отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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